Precauciones que debes seguir para evitar problemas en esta Navidad

Ciudad de México.- El día de hoy 24 de diciembre, las personas se están preparando para pasar una de las grandes fiestas del año, Noche Buena y esperar la Navidad, no obstante, muchos de ellos, no tienen conocimiento de cómo cuidar su hogares por si un algún accidente ocurre.

Por suerte, la PGJ, la Cenapred y Semarnat, han revelado algunos pequeños consejos para pasar fiestas tranquilas y sin temor a que algún problema ocurra.

Mantén iluminado el exterior de tu casa.

Debes dejar las luces encendidas, o tal vez si cuentas con un sistema de hogar inteligente, préndelas vía remota para que tu hogar parezca ocupado.

Pues conforme menciona la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2019, el promedio nacional de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes en México fue de 58.85 por ciento.

Desvía las llamadas de tu casa al celular.

Según la PGJ, un teléfono de casa que no deja de sonar, es una señal para los ladrones de que no hay nadie en casa, para posteriormente introducirse en hogares.

Para esto se recomienda que desconecte y apague el dispositivo, bajar el volumen al máximo, o desviar las llamadas a su celular, si no sabe cómo hacer eso, debe contactar a su proveedor.

Evita compartir tu ubicación y tus planes a detalle en redes sociales.

Si eres de esas personas que comparten en sus redes sociales, que regularmente a donde viajas, debes abstenerte de hacer esto, pues no sabes si uno de tus contactos puede ser un ladrón y le estés dando información sobre que tu hogar está completamente solo.

Desconecta el árbol de Navidad y otras decoraciones antes de salir de casa.

Si tienes planeado salir con seres queridos en estas fechas, debes tener en cuenta desconectar las luces navideñas de tu árbol decorado para evitar cortos circuitos.

Conforme dicta el Cenapred, el 60 por ciento de los incendios registrados en diciembre, son ocasionados por árboles navideños.

Y si te encuentras dentro de casa, verifica que los cables no estén desgastados, enredados y/o rotos.

Protégete del frío y de los accidentes.

Tal parece una precaución muy sencilla y sin importancia, pero ya han sido muchos casos de personas, inclusive, se tiene que tener mucho cuidado con los calentadores hogareños, pues no se debe dejarlo encendido cuando se sale de casa, debido a que nadie estará al pendiente si comienza a fallar y posteriormente, generar un accidente.