Presuntos sicarios son detenidos por agresión a restaurante en Morelos

Cuautla, Morelos.- Luego de un ataque armado en un restaurante de Cuatla, el fiscal Uriel Carmona Gándara ordenó la aprehensión contra dos presuntos implicados.

Ambos fueron presentados ante un juez y ahora la Fiscalía del Estado espera sean vinculados a proceso, por lo pronto su detención fue calificada como legal.

Cabe precisar que el día del ataque, dos personas armadas fueron detenidas cerca del lugar, pero a ninguna se les pudo probar su participación.

Pero desde ahorita les adelanto que ellos son víctimas en el caso, no tenemos alguna investigación que pudiera afectarlos de manera negativa, tenemos todo el respeto a su profesión , ¿No estaban estas personas conviviendo, no estaban departiendo con 'El Ray'?, eso es lo que se va a investigar, no lo vamos a adelantar”, agregó.