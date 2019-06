Procuradora Godoy: "Al menos tres implicados en la muerte de Norberto"

Ciudad de México.- La procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que en el secuestro de Norberto Ronquillo Hernández habrían participado al menos tres implicados.

De acuerdo con la funcionaria, el joven fue subido a otro vehículo con rumbo a Plaza Cuicuilco; sin que hasta el momento el C5 haya registrado dicho automóvil.

No tenemos el número, pero no es una sola persona sobre todo en el tema donde dejan el cuerpo, no es situación de una sola persona, es un grupo de por lo menos dos o tres personas”, aclaró Godoy.