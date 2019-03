Rector de Universidad de Quintana Roo arrolla y mata a joven alcoholizado

Chetumal, Quintana Roo.- El rector de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) Ángel Rivero Palomo, atropelló la tarde de este sábado a un peatón supuestamente alcoholizado, el cual murió en el lugar de los hechos.

En una carta en redes sociales, Rivero Palomo de 45 años, escribió:

Les agradezco sus muestras de afecto. Mi familia y yo estamos bien. Lamentablemente tuvimos un accidente que no fue nuestra responsabilidad. En él se perdió la vida de una persona. Yo conducía nuestro vehículo. Como ciudadano correcto, padre de familia, hombre de valores y Rector de una gran institución, decidí permanecer en el lugar de los hechos para que se atienda minuciosamente cada procedimiento. Sin duda es un momento difícil, será un andar entre trámites jurídicos aún no teniendo la responsabilidad de este triste suceso, pero a veces las decisiones correctas no son las más fáciles. Todo estará bien. Les abrazo con afecto"