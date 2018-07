Rescatan a menores migrantes posibles víctimas de trata en Yuma

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Patrulla Fronteriza en Arizona informó que oficiales del Centro de Procesamiento de Yuma, identificaron a dos niños guatemaltecos no acompañados que se cree son víctimas de trata de personas.

En un comunicado, la corporación indicó que el domingo aproximadamente a las 9:30 horas, un agente de la Patrulla Fronteriza de la Estación Yuma arrestó a ocho personas que se rindieron después de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

Citó que fueron detenidos en la proximidad de la garita internacional de San Luis, Arizona, y se determinó que los ocho eran ciudadanos guatemaltecos y se les transportó al Centro de Procesamiento Central de Yuma.

Un oficial de la Patrulla Fronteriza entrevistó más tarde a uno de los individuos, un adolescente de 16 años, que afirmó que sus padres aún estaban en Guatemala, dijo.

El menor le dio al agente un número de teléfono por escrito de una persona que según él era un pariente que vivía en Estados Unidos, por lo que el agente llamó al número y habló con una mujer que decía ser pariente.

Después de interrogarla, el patrullero pudo establecer que la mujer no era en realidad un pariente y se hizo pasar por otra con la esperanza de que le liberen al menor, mencionó.

El menor finalmente admitió que la mujer no era pariente, y que sus padres habían hecho arreglos para que fuera contrabandeado de Guatemala a Michigan con el fin de realizar un trabajo no especificado para una persona no identificada, puntualizó.