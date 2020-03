Saraí acusa que su expareja la golpeó, amenazó con lanzarle ácido y matarla

Ecatepec, Estado de México.- Desde hace seis años, Sarai Devit ha vivido con violencia física, verbal y sexual por parte de su expareja en Ecatepec, Estado de México.

La mujer narró que en 2008 empezó una relación con su ahora expareja, pero los problemas comenzaron a ser más frecuentes además de que el sujeto se tornó más violento por lo que decidió terminar con él en 2014.

A partir de ahí, Saraí asegura que su vida se volvió una pesadilla y aunque ya ha intentado denunciarlo, las autoridades no han hecho nada.

Ella relató que su expareja la ha golpeado y amenazado con quemarle el rostro con ácido. También que le ha gritado comentarios obscenos en la calle e incluso amenazado a su madre.

Cuando las agresiones se agudizaron, Sarai acudió al Ministerio Público de Ecatepec donde obtuvo como respuesta que "no iba herida de bala ni estaba en un hospital", por lo que no procedió su denuncia.

Debido a esto, Saraí dice que decidió hacer público su caso:

Porque, a pesar de que es incómodo hacer mis problemas públicos, porque es difícil hablar de ello, yo me puse a pensar que si no lo hacía, me podía costar incluso la vida”.