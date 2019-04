Secuestros de mujeres aumentan en Obregón; así operan los delincuentes

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado domingo 14 de abril una mujer obregonense fue víctima de un secuestro, del que por fortuna, salió con vida, sin embargo, ante el temor de que esto pueda suceder a otra joven, decidió contar su caso.

La fémina, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que la noche del domingo salió de su hogar para comprar cena y cuando caminaba por las calles del sur de Obregón un automovilista la interceptó y preguntó por una calle y al acercarse otro hombre descendió y la subió al vehículo.

Describió a la unidad que la secuestró como un Sentra de modelo reciente y color negro.

Pensé que era un Uber ya que me preguntó si sabía dónde estaba una calle yo me acerque sin malicia y le iba a decir, cuando otro hombre se baja del asiento de atrás con la cara tapada y me empieza a jalonear para subirme al carro yo hice lo que pude para defenderme pero no pude contra su fuerza, y me terminó subiendo al carro”.

La víctima señaló que de inmediato sus captores se apoderaron de su celular y comenzaron a enviar mensajes a su esposo para pedir el rescate.

Me quitó mi teléfono me hizo ponerle la clave y comenzó a mandarle mensajes a mi esposo pidiéndole una cantidad de dinero a un número de cuenta, no me dejaban ver a dónde íbamos solo me preguntaban si teníamos dinero y que si cuanto valía yo para él”.

Luego de que su esposo dejó de responder se desesperaron y decidieron abandonarla en un lugar lejano.

Los hombres se desesperaron y entre ellos dijeron que mejor iban a ver dónde me tiraban, que ya había valido ver…, solo me esculcaron para quitarme lo que yo traía en las bolsas que fueron casi 200 pesos y mi tarjeta del banco”.

Luego de ser abandonada, explicó que caminó hasta encontrar a una pareja sentada fuera de un domicilio y pidió ayuda, aún temerosa a que le hicieran algo.

Me estaba bajando del carro me empujaron y me caí, me levante y estaba todo oscuro y había un canal yo no sabía dónde estaba pero camine descalza hasta que mire a una pareja sentada afuera de su casa y les pedí ayuda y con miedo me ayudaron le marque a mi esposo y fue por mí”.

Por último, detalló que su caso no procedió con una demanda debido a que faltaban pruebas.

En las últimas horas, tres menores de edad han sido privadas de la libertad en Ciudad Obregón.