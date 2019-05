Sonora de luto: Encuentran sin vida a Itzel Nohemí, niña extraviada en SLRC

San Luis Río Colorado, Sonora.- Tras 7 días de búsqueda la niña desaparecida en San Luis Río Colorado, Itzel Noemí fue encontrada sin vida y semienterrada en un lote baldío del municipio fronterizo.

La tarde de este jueves 30 de mayo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, especializados en búsqueda de persona, localizaron el cuerpo sin vida de la menor a 50 metros del canal de riego donde Itzel Noemí había sido vista por última vez.

Al lugar ubicado en la misma colonia Solidaridad y relativamente cerca del domicilio de la menor, de 7 años, acudió personal de Servicios Periciales a fin de levantar todos los indicios que permitan esclarecer el móvil y la causa de la muerte de la pequeña, así como los datos de prueba que permitan dar con el o los responsables de este lamentable suceso.

Al informar el resultado de esta búsqueda, la Fiscal General en el Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, precisó:

El feminicidio de la niña Itzel Noemí no quedará Impune. Esta muerte violenta de la niña nos duele mucho y debe también unirnos como sociedad; es imperante que las familias prioricemos la protección de nuestras niñas y niños para impedir cualquier riesgo que pueda lacerarlos y privarlos de la libertad o de su vida. La Fiscalía de Justicia asume el compromiso de que este acto no quedará impune y se sancionará con todo rigor, pues no permitiremos que dañen a nuestra niñez”.