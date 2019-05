Supuestos policías realizan secuestros exprés en Satélite, Estado de México

Satélite, Estado de México.- Según reportes de varias víctimas, existe una nueva modalidad de secuestro exprés, en el cual los secuestradores se hacen pasar por policías y hasta utilizan patrullas clonadas para concretar la acción.

En este 2019 ya se han reportado al menos 15 casos de presuntos policías que timan a los vecinos de la zona.

Laura que se encontraba en Satélite relató su experiencia.

Estaba en la zona de satélite, llegó una patrulla, una pick up y se estacionó junto a mí, se bajó una policía, sacó una lámpara de mano, me la apuntó directo a la cara y me dijo ‘¿Qué haces? yo le contesté ‘Esperando a una amiga’ y me dijo ‘No, bájate’ ”, explicó la joven al hablar acerca de cómo inicio el intento de secuestro.

Se bajó otro policía de la camioneta, me empezaron a decir los dos que me bajara, yo le dije que me dijera por qué, ella no me dio razón, me arranqué y me fui, entonces me empezaron a seguir por los circuitos de Satélite, alcanzaron a detenerme, el oficial se bajó y me apuntó con la pistola y me dijo que me bajara, empecé a gritar y a pedir ayuda, afortunadamente la gente se paró”, concluyó Laura.