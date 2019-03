Taxista muere al no recibir atención médica; familiares realizan sepelio

Ciudad de México.- Javier Zapata González murió de un infarto luego de que los servicios de emergencia tardaran 50 minutos en llegar.

En el panteón de Tarango, en la alcaldía Álvaro Obregón, familiares y amigos dieron el último adiós al hombre que se desempeñaba como taxista.

La verdad a nadie le deseo que esté en mi lugar ahorita, se lo juro, y todo por una negligencia pudiendo él estar ahorita en su casa, mire donde lo vengo a dejar, pero si le hubieran prestado la atención a mi esposo, si los botones de seguridad y todo esto estuvieran bien, no pasa esto y no nada más por él, sino por muchas personas que luego vemos en los noticieros, en el periódico que por lo mismo, que porque no les prestan el auxilio hasta como desconocidos se van”, señaló Dolores Jiménez, viuda de Zapata.