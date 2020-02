Tía de Mario sobre el caso Fátima: "No me arrepiento de haberlos entregado"

Ciudad de México.- La tía de Mario Alberto 'N', Irma Reyes, dice estar avergonzada, adolorida y sorprendida, pero no arrepentida de haberlo recibido en su mientras era buscado por el feminicidio de Fátima.

La mujer manifestó que logró hacer que, tanto su sobrino como Giovana 'N', le confesaran el crimen, con lo que hizo un plan improvisado para engañarlos y entregarlos.

Me siento avergonzada, pero no arrepentida de haber hecho lo que hice, de haberlos denunciado", dice Reyes.

En un principio se ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien informara sobre la pareja, sin embargo, ella indica que solo quirer justicia para Fátima.

Soy mujer, he sido violada. Tiene que haber justicia, y no quiero lucrar con esto, yo no sé nada de si van a dar (recompensa), yo solo quiero que se haga justicia".