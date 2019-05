"Tiene que pagar por lo que hizo": Madre del homicida de Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos.- “Fue impresionante verlo”, dijo Elizabeth Menes, madre del homicida de los manifestantes en Cuernavaca, cuando vio a su hijo Maximiliano ‘N’ mientras era detenido por disparar contra cuatro personas.

Elizabeth comentó que tenía más de un mes de no saber de su hijo y detalló que a pesar del apoyo y atención que le brindó por muchos años, no logró que Maximiliano siguiera el buen camino.

La mujer explicó que conoce y sabe lo que es estar en una situación así, pues el padre de Maximiliano fue asesinado hace dos décadas.

Menes explicó que a pesar de la situación, desea apoyar y brindar a su hijo, por ello visita la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos y la Fiscalía General estatal.

No pido que no lo encarcelen, porque tiene que pagar algo que hizo. Simplemente que no lo maltraten, que no le peguen. Ha recibido muchas amenazas en las redes sociales, yo también, de que le va a ir muy mal en la cárcel”.