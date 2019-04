Tránsito Municipal realizará operativos contra motociclistas en Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- Una vez pasado el periodo de Semana Santa, que genera un aumento de tráfico en carreteras y caminos, los conductores de vehículos motorizados deben cumplir con las medidas de seguridad vial como el uso del cinturón en vehículos y el casco protector los motociclistas, afirmó José Gabino Díaz Pacheco, jefe de Tránsito Municipal.

Mencionó que las acciones de vigilancia siguen presentes y los operativos, principalmente contra motociclistas, estarán vigentes y se realizarán de manera sorpresiva, para que los conductores de motocicleta y sus acompañantes, usen el casco protector.

Además vamos a vigilar que no abusen de la sobrecarga en ese tipo de vehículos, es decir, solo deben de ir dos tripulantes y no más, porque el artículo 223 de la Ley tránsito es clara, y deben cumplir con las medidas de protección y no exceder de acompañantes”, informó el jefe policial.