Tras acusaciones de acoso, maestro se quita la vida en San Luis Potosí

San Luis Potosí, Potosí.- A través de un 'tendero de acoso', estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 25, ubicado en San Luis Potosí, denunciaron las agresiones que sufrieron por parte de un maestro.

Ante esta situación, el docente Aurelio 'N', quien enfrentaba tres procesos formales por hostigamiento sexual en contra de alunas alumnas, decidió terminar con su vida.

Que les vaya bien en todo sentido y que no encuentren más personas como yo, o tal vez lo hagan, pero a mí me lastimaron, me hicieron llorar y me hicieron sentir la persona más mierda de todo el mundo".