VIDEO: "Dame la pizza o te balaceo": Así se grababan asaltantes de Periférico Sur

Ciudad de México.- Luego de que se registrara un aumento en el número de asaltos cometidos en Periférico Sur contra automovilistas, surgió un video revelador.

En las imágenes se ve a uno de los presuntos delincuentes amenazar a un repartidor de comida rápida por un supuesto incidente vial.

El sujeto, quien circula a bordo de una motocicleta con una mujer, insulta, golpea y roba al repartidor, que también viaja en moto.

Las imágenes prueban que los asaltantes se graban con sus teléfonos personales cometiendo delitos y luego los suben a sus redes sociales donde presumen sus fechorías, únicamente, por diversión.

En este video se escucha:

A ver, güey, este pu.. casi me tira, hay que poner las direccionales, mi chavo, ponga direccionales, mi chavo; güey, traigo a mi chava… a ver, traes una pizza, a ver, ¿nada para mí? a ver, invítame una pizzita".

El repartidor responde:

Pero no traigo nada, es del cliente de aquí".

El asaltante le dice:

El repartidor contesta: "Pero...".

Finalmente al asaltante lo vuelve a amenazar:

Miren, una pizzita me invitó mi carnal; toma, amor… ¿eh? porque casi me tiras, pin... baboso; me invitó una pizza, mi carnal".