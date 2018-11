(VIDEO) Esta es la declaración que dio el hombre que disparó en la Condesa

Ciudad de México.- Se trata de Baudel Maldonado, el hombre que disparó contra Ismael Figueroa, quien dijo haber entregado dinero para que el líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México le diera una plaza, pero nunca recibió nada a cambio.

El video del momento en que Maldonado declara ya circula en redes sociales. Hasta el momento se desconoce la fuente. 120 mil pesos es la cantidad que el hombre entregado a Figueroa. Figueroa fue ingresado ayer a quirófano. Le dispararon en múltiples ocasiones en un restaurante de la colonia Hipódromo Condesa, en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Maldonado, que ya fue detenido, se metió al Kebab Ji, restaurante libanés, y abrió fuego contra Figueroa. Otros dos vulcanos también salieron heridos. Integrantes de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas arribaron hasta el lugar y condujeron a los heridos hasta el Hospital Mocel.

El 9 de junio, Javier García Salinas, integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, ingresó a una tienda de abarrotes, en la Alcaldía de Venustiano Carranza, y salió sin vida. Le dispararon en la cabeza.

El cuerpo de Javier quedó tendido entre refrigeradores y cajas. El proyectil provocó un traumatismo craneoencefálico grave. No hubo tiempo para salvarle la vida a quien por el momento fungía como secretario de organización del nuevo Sindicato de los bomberos capitalinos, de acuerdo con información de medios nacionales.

Claudia Sheinbaum Pardo, en ese momento candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a Jefa de Gobierno, exigió a las autoridades capitalinas que investigaran el asesinato de Javier.

En abril, un grupo de 27 bomberos se quedó sin trabajo y sin su paga por no aceptar las condiciones de los líderes sindicales, quienes les pedían a sus agremiados cuotas que alcanzan los 500 pesos. También les pedían acudir a actos proselitistas a favor de los candidatos de la coalición “Por México al Frente”, en la Ciudad de México.

En entrevista con SinEmbargo, los bomberos disidentes denunciaron que eran objeto de persecución incluidas agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de Figueroa Flores por tratar de constituir un nuevo sindicato.

El 30 de enero pasado, Figueroa Flores llegó a la estación ubicada en la Alcaldía de Benito Juárez, iba acompañado de unos 100 hombres. Mandó llamar a cuatro bomberos disidentes para cuestionarles la conformación de un nuevo sindicato:

Le dijimos que estábamos cansados de la prepotencia con que maneja el sindicato, de las humillaciones que les hace a los compañeros, que por eso decidimos conformar una nueva asociación. Nos dijo: ‘hijos de su p#$% m#%&%’, y provocó a los compañeros a agredirnos. Un compañero me amenazó y me dijo que iba a valer madre. Ismael Figueroa les dice: ‘ya rómpanles la m$%&’. A mí me golpearon un ojo, me quedó un hematoma y me dirigí a la agencia del Ministerio Público de Benito Juárez a denunciar los hechos y hasta ahorita el Ministerio Público no ha hecho nada”, dijo Miguel Ángel Mejía Hernández, uno de los bomberos despedidos, y quien tenía 19 años de servicio.