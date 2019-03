(VIDEO) Estudiante queda debajo de llanta tras volcadura en Huatabampito

Huatabampo, Sonora.- Cerca de las 16:30 horas del miércoles, siete jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) de Huatabampo se volcaron en las playas de Huatabampito al conducir a exceso de velocidad sobre la arena.

En una grabación hecha por uno de los tripulantes se aprecia el momento del accidente y como una de las mujeres termina debajo del neumático del vehículo.

Sus compañeros corren e intentan levantar la unidad para sacarla, mientras ella grita desesperada pidiendo ayuda:

Ayúdenme, por favor ayúdenme, se los pido por Dios, por Dios se los pido, ayúdenme porque no puedo más, se los pido por Dios, ya no aguanto, se me va a reventar”