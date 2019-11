(VIDEO) "Lloro por eso": Exempleada denuncia a director de Conafe por acoso

Ciudad de México.- Rosa Magdalena Aguilar, exempleada del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quien acusó al director del organismo Cuauhtémoc Sánchez Osio de acoso laboral, dijo que mañana jueves presentará una denuncia penal contra el funcionario.

La denuncia será interpuesta ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas por los delitos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y lo que resulte.

La mujer así lo dijo en entrevista para un medio nacional:

No tengo ninguna necesidad de mentir, ni de exponer mi imagen públicamente dando a conocer una historia, no engaño a nadie y lo he dicho en otras ocasiones, fui víctima de violencia laboral por parte del director general Cuauhtémoc Sánchez".