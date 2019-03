(VIDEO) "Pasaje esto es una granada": Sujetos explotan combi en Edomex

Tecámac, Estado de México.- Eran las 5:15 horas de la mañana del lunes pasado cuando el conductor de la unidad perteneciente a la línea Zitlaltepec detuvo su marcha sobre la carretera federal México-Pachuca.

Dos hombres jóvenes le habían hecho la parada. Unos instantes antes el conductor, quien viajaba solo en la parte delantera del vehículo concesionado, hablaba por teléfono o mandaba un mensaje de audio por Whatsapp, tal como podía apreciarse en un video de la cámara de seguridad del vehículo.

En cuanto el chofer abrió la portezuela los dos jóvenes que se subieron a la unidad dieron órdenes a los usuarios:

A ver pasaje, saben que esto es una granada , por favor no hagan iris", gritó uno de ellos.

¡Síguete carnal! ¿Qué pedo con esos pu… por qué no han pagado, por qué no han pagado mi chavo?", le preguntó el otro sujeto al conductor mientras sacaba del interior de su chamarra una pistola con la que lo amagó. "¡Pues yo qué sé!", respondió el chofer, quien reanudó la marcha de la camioneta van automotor de la marca Mercedes-Benz, tipo Sprinter.

El tipo armado le apuntó con la pistola al operador.

Sale pasajito, que tengan bonito día, Dios me los bendiga, bájense por favor. No te preocupes corazón con ustedes no es el pe... Bájate con cuidado en chinga en ch…, chi…, todos pa' bajo, todos pa' bajo, todos pa' bajo" les dijeron a los usuarios que descendieron del vehículo después de que se detuvo.