VIDEO: Periodista denuncia agresión de conductor con gas pimienta

Ciudad de México.- El periodista de Fox, Diego Venegas Díaz, reportó mediante sus redes sociales que un conductor intentó rociarlo de gas pimienta.

¿Qué le pasa a la gente en esta ciudad? ¿Quién en su sano juicio intenta rociar con gas pimienta a alguien que va manejando? Me ocurrió hoy en la colonia Del Valle cuando un conductor me echó pleito y decidí grabarlo. Cada vez más agresiva la gente en este país. pic.twitter.com/OOpOEsLqBh

Los hechos se dieron de cuando los conductores se toparon por lo que él al percatarse del intento de ataque, tomo la iniciativa de grabarlo.

Venegas asegura que la agresión se dio luego de que cambió de carril y el conductor comenzó a tocarle el claxon, por lo que tomó un comportamiento extraño.

No hice nada para que reaccionara así. Cambié de carril correctamente y me empezó a tocar el claxon como loco, en un punto me emparejó y empezó a discutir. Se enojó porque lo ignoré, supongo. Y lo empecé a grabar y le dije “manda saludos”, fue ahí cuando me echó el spray”, mencionó.