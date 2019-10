VIDEO: Policías golpean a alumnas menores de edad y a mototaxi en Neza

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Un video difundido el día de ayer, muestra a un grupo de policías agrediendo a un mototaxista y a dos jovencitas uniformadas que iban a bordo de dicho vehículo.

Las jovencitas, menores de edad, estudian en el Centro de Bachillerato Tecnológico I en Nezahualcóyotl.

Las alumnas iban a bordo del vehículo que circulaba sobre la avenida Bordo de Xochiaca cuando los oficiales comenzaron un conflicto con el chofer, quien es tío de las dos menores.

Al parecer circulaba sobre una vialidad primaria y este tipo de vehículos no deben circular por esas vías.

No obstante, el tío y conductor discutió con los policías municipales y argumentó que como ellos no eran de Tránsito no podían infraccionarlo.

Al tratar de orillarse todo se salió de control y empezaron los golpes contra el hombre y sus dos sobrinas. El chofer quedó detenido.

Graban agresión de policías a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) número 1. #Video �� Especial pic.twitter.com/NXzUcF3Ptr — El Universal (@El_Universal_Mx) October 10, 2019

Policías de Neza someten a conductor de mototaxi y agreden a dos alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) número 1. #Video �� Especial pic.twitter.com/nhdsMQDnA1 — El Universal (@El_Universal_Mx) October 10, 2019