VIDEO: Policías se niegan a ayudar a mujer tras ser víctima de abuso sexual

Ciudad de México.- Un video difundido en redes sociales ha causado gran controversia en redes sociales, debido a que muestra como una mujer denunció a elementos de la Policía por no haber hecho nada cuando fue víctima de abuso sexual.

En la grabación, la supuesta víctima relató que dos sujetos la habían "manoseado", por lo que pidió ayuda a los uniformados, quienes no hicieron nada al respecto.

El hecho tuvo lugar en el Metro de la Ciudad de México, donde los policías no accedieron a ir tras los agresores, argumentando que la mujer no había sido golpeada o asaltada.

Esta oficial me dijo que si me quitaron algo, que si me hicieron algo. Este oficial me comenzó a decir: 'te la comes'. No sé qué significa que si me la como", dijo la víctima.