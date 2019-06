"Ya sabía": Condenan a exdirectora de policía; encubrió muerte de periodista

Tepic, Nayarit.- Mediante un juicio abreviado, la exfuncionaria estatal, Patricia Betancourt Zepeda, reconoció su participación en el delito. El juez de Control de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia la sentenció a cuatro años de cárcel y una multa de 100 días de salario.



Tras meses de investigación, las autoridades de la Fiscalía aportaron pruebas que señalaban la participación de la ex funcionario en el homicidio del comunicador, pues ella sabía que lo matarían y no lo denunció.



En tanto, Santos Román exjefe del área de licencias de Tránsito del estado y Luis Alberto Hernández ex jefe de informática de la misma dependencia continuarán en prisión en el penal Venustiano Carranza de Tepic hasta que se determine la sentencia por el delito de homicidio calificado, al considerarse como autores materiales.