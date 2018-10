Yahir muere ahogado con su vómito; su papá lo obligó a comer excremento

Saltillo, Coahuila.- Landon Yahir, un pequeño de 8 años de edad, murió de desnutrición tras haber sido obligado por su padre y su madrastra a comer su propio excremento, ocasionando que el niño broncoaspirara, perdiendo la vida casi de inmediato.

El maltrato y descuido comenzó cinco años atrás, cuando Jacinto Álvarez y Ángeles Yosuri Villalobos Pérez, madre biológica de Landon, se separaron, situación que dejó al menor de entonces tres años, desamparado, pues ninguno de los dos le prestaba la atención necesaria, obligándolo a vagar por calles de la colonia Santa Cristina, donde era conocido como 'El Chavo del 8'.

El niño era obligado por su padre a vivir con su madrastra y sus cuatro medios hermanos. Ahí no era considerado parte de la familia y vivía aislado en su cuarto, donde dormía, comía de vez en cuando e incluso hacia sus necesidades fisiológicas dentro de una bolsa de plástico que le proveían día con día. El infierno que vivió Landon Yahir fue descrito por su propio hermanito de solo 4 años de edad.

Los años transcurrieron, Yahir creció y era querido por los vecinos del sector, dado que pasaba mucho tiempo con ellos; estudiaba en la escuela Cristóbal Colón, ubicada en la colonia de un costado, ahí uno de sus tíos quien pertenecía a la sociedad de padres de familia, se hacía cargo de él, hecho que molestaba a Jacinto, padre de la víctima, quien prohibió a su hermano alimentar al niño.

Sin embargo, hace casi un año, el padre de Yahir, decidió regresar por él y llevárselo a vivir a Monterrey con su nueva familia. Jacinto acudió a la colonia Misión Cerritos, donde vivía su hijo con sus abuelos, padres de la madre:

Me lo arrebató de las manos, no preguntó nada, lo agarró y se lo llevó, dijo que se lo llevaría a Monterrey, y que le valía lo que pensáramos, yo le dije que se metería en problemas, pero no entendió”, dijo Francisco, abuelo del menor.