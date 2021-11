Se realiza con éxito Lady Market 2021 en Ciudad Obregón con más de 60 emprendedoras reunidas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Velas aromáticas, cuadros, ropa, accesorios, snacks y distintos tipos de servicio de belleza y salud fueron colocados en los más de 60 stands del Lady Market 2021, coordinado por Malale Corral y su equipo de emprendedoras.

Con sede en el Salón Arcángeles, más de 400 personas asistieron al evento que busca reconocer y promover el talento y calidad de los productos y servicios de origen regional.

Lady Market viene de una empresa que se llama Lady Multitask, está en más de 60 ciudades y estamos en varios países, es toda una comunidad esta empresa y de hecho en esta temporada tuvimos más de 70 markets en México y el mundo", explicó Malale.

Con cinco años de experiencia organizando y coordinando dicho evento en Ciudad Obregón, la colaboradora de Lady Multitask asegura que el objetivo de montar la gran exposición es siempre el mismo: "el único propósito de este tipo de eventos es el consumo local, son puras marcas locales, es lo que nos ayuda a darnos a conocer, y usar este tipo de eventos sobre todo en estas fechas, ayuda a que en vez de comprar en línea o tiendas extrajeras, se descubran los beneficios de comprar aquí, en Sonora, en Cajeme", señaló.

Ivette Serrano, Paulina Ojeda y Beatriz Esquer

Mónica Egurrola y Mónica Almirudis

Lourdes de Schwarzbeck, Berta Mercedes de Valenzuela, Norma Armenta y Carmen Cota

Ana Lucía Ramos y Lorena Ruy Sánchez

Clarissa Gastelum y Clarissa Donnadieu

Ana Isabel Duron y Lorena Duron

Con música en vivo, degustaciones de productos, happy hour y un increíble ambiente, cada vez más personas fueron llegando al evento que disfrutaron tanto emprendedoras como consumidores.

Lady Market está ahora aquí en los Arcángeles, bellísimo el evento, muy bien organizado, los puestos muy accesibles, los pasillos bien marcados, la gente te atiende con mucho cariño. A mi lo que me encantaron fueron varios accesorios y alhajeros, también las servilletas de tela", compartió Carmen Cota de Neda, asistente del evento.

Por su parte, emprendedoras que recién se integran a la dinámica describieron el ambiente colaborativo como cordial y ameno: "es un ambiente muy padre, nos dan tips a las nuevas, hemos conocido personas que desde el 2018 participan. Hoy me he dado a conocer, me piden redes sociales, tienda en línea, si funciona esta plataforma", dijo Marcela Almiruis, emprendedora que se dedica a la venta de cosméticos y velas de cera de soya agradables con el medio ambiente.