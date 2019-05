La nueva Reforma Educativa de AMLO es aprobada en el Congreso de Sonora

Hermosillo, Sonora.- A pesar que docentes de Sonora aseguran que se mantiene la esencia principal de la Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, los diputados del Congreso local aprobaron la iniciativa que promulgo el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Alejandra López Noriega, diputada de Acción Nacional fue la única que se pronunció en contra, del proyecto del presidente que adiciona, reforma y deroga algunos puntos de la iniciativa del sexenio anterior, reclamando que la nueva no establecía un método de selección y evaluación de docentes que favorezca el aprendizaje de las niñas y niños como tampoco avala que la educación va a avanzar.

Los puntos que cambian son:

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no tendrá ahora la tarea de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Este organismo será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Tendrán materias obligarías esto como parte del impulso a una ‘educación cultural’, se introducirá la obligatoriedad de que en los planes de estudio se incluyan el civismo, valores, la cultura, el arte, la música, el deporte y el respeto al medio ambiente.

La Reforma Educativa del Gobierno Federal propondrá la visión regional de la educación, que promoverá la formulación de contenidos diferenciados para las regiones de México. Además, los sindicatos, incluyendo los del magisterio, tendrán libertad y autonomía para elegir a sus dirigentes.

En algunos puntos se buscará cambiarlos o modificarlos en las leyes secundarias cuando sea el tiempo, mencionó Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales como la de Educación y Cultura.

No estoy un tanto de acuerdo en los tiempos que se debe hablar de sexualidad con los niños, no podemos hablar de sexo con un menor de 12 años, de matrimonios igualitarios porque lo sacas de ‘onda’, por el amor de Dios”, expresó.

Para finalizar, comentó que no es por el hecho que no se deba platicar de esos temas con las niñas y niños, sino porque aún no alcanzan una madurez mental para procesar ciertos temas, por otro lado, celebró que con esto queda anulada la Reforma Educativa aprobada en el primer año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.