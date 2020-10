Día contra el cáncer de mama; ellas son ejemplo de fuerza y resiliencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer; en México de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) este padecimiento se ha convertido en la tercera causa de muerte después de enfermedades del corazón y la diabetes, así como en el tipo de cáncer que causa más muertes en mujeres mexicanas.

Rosy se aferra con amor a la vida

Convencida de que el cáncer no es sinónimo de muerte la cajemense Rosy Covarrubias encontró en su familia un motivo para salir adelante y hoy tras 8 quimioterapias y una cirugía donde le quitaron su seno, se considera una sobreviviente. “Uno tiene que salir adelante, es fijarse una meta y decirse a uno mismo, yo voy a salir adelante porque yo puedo y porque quiero más que nada”.

Para ella todo lo negativo que le pueda pasar siempre tiene un lado positivo, “no se trata de decir me quitaron el pecho ya no me voy a ver bien, no. Uno tiene que saber vivir con lo que Dios le da”. Cuenta que cuando ella recibió su diagnóstico pese a sentirse triste y con lágrimas en los ojos, lo primero que pensó fue que el cáncer no la iba a vencer; y se apoyó de sus hijos, su mamá, esposo, amigas y familiares para salir adelante.

Aunque Rosy fue atendida por buenos médicos también sufrió por algunos malos que la hicieron sentir culpable de la situación y la desalentaron para seguir en el camino.

Pese a que tuvo miedo al diagnóstico el haberse autoexplorado le ayudó mucho para combatir al cáncer en una etapa temprana y hoy continúa sus tratamientos para estar mejor. Por ello mismo invita a todas las mujeres a no tener miedo y a ser fuertes.

“Siempre dije sea lo que sea toda va a salir bien. Tienen que checarse, no deben de tener miedo, al contrario toda la prevención es buena. Puede que no avance tanto y que sea una etapa temprana cuando se detecte”.

Rosy en su última radioterapia

Siria empieza su pelea contra el cáncer

Para la guaymense Siria Rábago el mantener siempre una actitud positiva ante el diagnóstico de cáncer de mama es una manera de sobrellevar la situación y seguir con su vida; desde hace un año ella está en tratamiento.

Siria fue engañada por la silenciosa enfermedad, después de descubrirse una bolita en el área de la axila, la dejó pasar al pensar que era un ganglio de grasa y no se atendió, pero con el paso del tiempo creció de forma anormal. “Desgraciadamente esta enfermedad no da síntomas, es tan silencioso y letal, por eso no me atendía, aun así me realizaron una mamografía, misma que di negativa, pero los médicos me indicaron que iban a volver a hacer más estudios porque no era normal”.

Después, le practicaron una biopsia donde Siria resultó positiva y fue en ese momento donde se le inició con su tratamiento correspondiente. “Cuando me dijeron que tenía la enfermedad me bloquee, en el sentido que no me dio miedo y mostré angustia, donde hasta el momento sigo fuerte porque tengo 2 hijos por lo que tengo que salir adelante. La motivación de las personas que están conmigo me han ayudado mucho para no caer en depresión, porque cáncer no es sinónimo de muerte, si no de nuevas oportunidades para vivir la vida al máximo”.

Pese a las altas y bajas en el camino, Siria se mantiene confiada de que esta batalla no la va a perder; y en su familia busca las energías necesarias para dar pelea contra el cáncer. Siria no se rinde ante el cáncer

Detección oportuna le salva la vida

Una detección oportuna le permitió llevar un tratamiento para lograr salir victoriosa de la lucha contra el cáncer de mama, ella es Ofelia Romero Galaviz, quien indicó que con entusiasmo, con fe y motivación se pueden superar los obstáculos que se presentan en la vida. Fue hace aproximadamente 15 años cuando se enteró de una de las noticias más trágicas que marcaron su vida, era paciente con cáncer, una barrera que la llenó de temor, pero con la mirada puesta en sus dos hijos, y siendo el pilar de su familia, decidió empezar su tratamiento para recuperar su salud.

Mencionó que un malestar en el seno fue el primer síntoma, lo que la obligó a acudir con su médico, los cuales después de algunos estudios determinaron que se trataba de un absceso, y tiempo después fue informada que padecía cáncer. “Tiempo atrás había pasado por un problema con el cáncer, a mi mamá se le detectó en el útero, pero ella no quiso luchar y lamentablemente murió, eso me marcó, y por mi familia decidí seguir hasta el final”, expresó. Señaló que fueron 5 largos meses de tratamiento, donde los resultados fueron positivos, el cual con apoyo de cirugías y quimioterapias logró vencer el cáncer.

Ofelia Romero platicó que a lo largo de su lucha, se encontró con pacientes que piensan de manera negativa. “No hay que temer, una detección oportuna es primordial, la autoexploración ayuda mucho, pero lo más importante es atenderse, aferrarse a la vida y confiar en Dios”. Ofelia es una sobreviviente

Rebeca una luchadora incansable

La historia de Rebeca Godoy ha sido para muchos un parteaguas para ver su vida de forma diferente. Hace 5 meses Rebeca anunció que decidió dejar los tratamientos tan invasivos y pese a todo pronóstico optó por vivir la vida y ser feliz al lado de quienes la rodean. Desde que tomó esta decisión, se ha dedicado a cumplir su ‘bucket list’.

“Seis médicos en ese entonces ya me dijeron, teniente, disfruta la vida y pues ya tomé la decisión y pues doy las gracias por haber llegado hasta este punto conmigo, nada más que ahora tengo nuevas reglas”.

La arquitecta, ha cumplido varios deseos en la lista, los cuales van desde su boda, una sesión de fotos especial ‘estilo Britney Spears’, un amanecer en la Laguna del Náinari, entre otros. “A fin de cuentas el verdadero motivo de esto es compartir un poco de esperanza, porque pues pase lo que pase, yo aquí sigo, acabo de rebasar la línea que me pusieron los médicos, de los posibles cuatro meses, sucedió el 25 de septiembre, entonces pretendo seguir robando oxígeno”, expresó en su video de YouTube donde dio a conocer la noticia.