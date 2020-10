Canirac reporta ventas del 30 por ciento luego de la apertura de establecimientos

HERMOSILLO, SONORA.-La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), reportó un promedio de ventas de sólo el 30 por ciento, sobre todo en los giros de bares tras su apertura luego de permanecer cerrados por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Manuel Lira Valenzuela, vicepresidente de Canirac Sonora, señaló que en comunicación con los integrantes de ese sector, la percepción que se mantiene es que el movimiento aún sigue sin un incremento considerable.

Reconoció que los miembros de este sector enfrentan una situación muy complicada, pues estos giros son muy satanizados, en relación al posible riesgo que puede representar al acudir a dichos espacios.

Lira Valenzuela, dijo que se trata del segundo fin de semana de operación en giros como antros y bares, los cuales han registrado un promedio de ventas del 30 por ciento comparado a las ganancias que obtenían antes del cierre por la pandemia de Covid-19.

Me dicen que igual, no hubo cambio en relación al fin de semana anterior, ellos ahorita, del total de las ventas ,me comentaban algunos que coincidían con ese dato que ellos traen ahorita una venta del 30 por ciento en condiciones normales,, me refiero hasta antes de la pandemia”, expresó.