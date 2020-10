Diputados del Congreso discuten permanencia del Fondo Minero para Sonora

HERMOSILLO, SONORA.-A fin de que el programa del Fondo Minero regrese en apoyo a los municipios mineros de Sonora, la diputada local, Nitzia Gradías Ahumada, presentó ante el pleno del Poder Legislativo un punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión que no desaparezcan dichos apoyos.

Durante la sesión virtual de este jueves en el Congreso local, la legisladora del PRI, hizo el llamado a sus homólogos federales para que no desaparezcan del presupuesto este programa en apoyo a los municipios mineros del estado, ya que se ven beneficiados con obras sociales.

Sin embargo, los diputados de Morena, votaron en contra de la propuesta argumentando que mediante este fideicomiso se registran presuntamente actos de corrupción al momento de la aplicación de los recursos.

Ante el pleno de la LXII Legislatura propuso un exhorto que se turna a la Comisión de Minería, para que en el Congreso de la Unión se reconsidere la intención de desaparecer los recursos para el Fondo de Desarrollo de Zonas de Producción Minera, incluido en la reforma de eliminación de diversos fideicomisos nacionales.

El presidente y sus legisladores llaman a la tranquilidad, dicen que no hay que temer, que los fondos que estaban en los fideicomisos no corren peligro y serán devueltos a las instituciones que los gestionaban, sin embargo, no explican cómo ni cuándo”, señaló.