Siguen sin ponerse de acuerdo en el semáforo epidemiológico entre Hermosillo y autoridades sanitarias de Sonora

Hermosillo, Sonora.-Autoridades sanitarias estatales y de Hermosillo, a pesar del riesgo que se tiene de aumento de casos de Covid-19 en los próximos días, no se han puesto de acuerdo dentro del semáforo epidemiológico federal que marca a la región en color naranja, mientras que la capital del estado se mantiene en amarillo.

Esto se ha hecho ver dentro de las últimas reuniones de trabajo entre ambas partes, debido a que el Comité de Salud Municipal sesionó el pasado martes por la tarde, sin tocar el tema del cambio de color dentro del semáforo epidemiológico, en tanto que la Secretaría de Salud en Sonora, alertó que se espera un incremento de contagios en la región.

El subsecretario de Salud, Ricardo Espinoza, quien participó en una reunión con los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, expuso la situación actual del Covid-19.

Estamos viendo, no un repunte, sino un rebrote, más fuerte incluso que el anterior, lo único que tenemos bien analizado y bien estudiado, son las medidas de prevención para romper la transmisibilidad del virus, que es el uso del cubrebocas, y evitar las salidas”, expresó.

En ese sentido, refirió que la idea de todas esas acciones, es llegar lo más pronto posible al color verde del semáforo epidemiológico, y evitar en la medida de lo posible el contagio de humano a humano.

Aclaró que la movilidad social actualmente es una acción que buscan reducir, para no caer en un mayor número de casos ya que de acuerdo a los indicadores es el principal foco de infección, sobre todo cuando todavía no se tiene una vacuna.

Aclaró que las determinaciones que se han establecido, no son para crear una guerra, sino más bien para ponerse de acuerdo y lograr lo más pronto posible llegar al color verde.

SIN ACUERDOS

Por su parte el Comité Municipal de Salud de Hermosillo, se reunió con autoridades de Salud Sonora, Cámaras Empresariales y representantes del sector económico formal e informal, sin dar una determinación en el cambio de color de amarillo a naranja.

En dicha reunión, solo se planteó unificar esfuerzos y homogeneizar criterios epidemiológicos y construir una alianza entre toda la sociedad, para la ciudad que permitan valorar semanalmente el avance de la contingencia y poder tomar decisiones colegiadas.

Sin embargo, los representantes de las cámaras empresariales coincidieron en continuar con sus trabajos y que no cierren los negocios.

Manuel Lira, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados; añadió que de acuerdo a lo que ahí se vio, se tiene que Hermosillo sigue en color amarillo.

Mencionó que la se tiene un programa que se nombró Monitor-Covid, donde organizaciones darán información sobre la curva de contagios en la ciudad, y que por consecuencia se seguirá en amarillo en base a restricciones establecidas.

Dijo que de su parte sólo reforzará sus campañas internas en los restaurantes, para que los comensales cuando no estén consumiendo usen el cubrebocas, al igual que los colaboradores en general.

Por su parte, la organización “Macrodata-analitica”, dio a conocer que de acuerdo a un estudio que realizaron con la comunidad en relación a la controversia que se tiene entre las autoridades de Salud de Sonora y de Hermosillo en relación a los colores del semáforo epidemiológico, se tiene que el 83.3 por ciento de encuestados dijeron estar enterados del regreso al naranja, mientras que el 16.7 por ciento no.

Daniel Rivera representante de la organización, estableció que de la misma forma un 37.2 por ciento dijo no estar de acuerdo que Hermosillo se mantenga en amarillo y un 58.6 por ciento no esta de acuerdo que así permanezca y un 4.3 por ciento no lo sabe.

Dijo que al final de cuentas la información está muy confusa, ya que una cosa dice el gobierno federal, otra el estatal y el municipio presenta una acción diferente.