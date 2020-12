Cajeme: Niños con cáncer están en riesgo de ser desalojados, buscan apoyo de la sociedad

Ciudad Obregón, Sonora.- Más de 70 niños con cáncer y sus padres, un total de 140 personas aproximadamente, se quedarían en la intemperie sin alimentos y hospedaje si la Fundación Jesucristo Misericordioso Ayuda de Niños con Cáncer A.C cierra sus puertas. La situación se agrava pues no cuenta con los fondos para poder solventar los gastos de siete meses de renta del inmueble, y de no pagarse podrían ser desalojados.

La organización ubicada frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la calle Guerrero otorga desde hace ocho años alimentos y hospedaje digno y seguro para aquellos menores con algún tipo de cáncer que sean foráneos y su situación económica no les permita pagarse una comida y hotel.

Érika Ayón Tolano, presidenta de la asociación, en entrevista con TRIBUNA, explicó que la organización lleva ocho años en funcionamiento y frente al Seguro lleva un año, de forma que para los menores y padres que requieren apoyo sea más cómodo y rápido transportarse.

“Aseguramos la alimentación de los niños que vienen de la Zona Noroeste con su familiar. Son menores que se encuentran en Oncología en el área de internamiento del IMSS, también les damos hospedaje seguro, limpio y confiable. Y para los que vienen al ambulatorio pueden venir aquí a las instalaciones como una segunda casa”.

No pueden solventar gastos

Durante siete años la asociación había estado ubicada en la casa de Érika, sin pagar renta, pero por cuestiones de logística y comodidad para los menores, decidieron mudarse frente al hospital. Sin embargo al ser un edificio grande y una zona con alta plusvalía, la renta es bastante alta y con la pandemia la situación económica se complicó, porque los apoyos cesaron.

Ayón Tolano, mencionó que si bien una empresa les da una módica cantidad mensual no es suficiente y a veces debe de poner sobre una balanza, comprar la comida o pagar el arrendamiento. También otro gasto son los servicios de agua, luz y gas que deben de estar siempre para ofrecer un hospedaje cómodo a quienes lleguen a sus instalaciones.

La encargada, especificó que todas las familias que se apoyan son de escasos recursos, quienes llegan a la ciudad por la enfermedad y muchas veces no cuentan más que para el pasaje de regreso, “imagínate llegar a una ciudad que no conoces y no tener dinero para comer”.

En ocasiones también apoyan a personas en situación de calle con un plato de comida. El padrón de menores que se apoyan es de 80 niños, 50 de ellos son constantemente activos y otros 20 son dependiendo de las citas que se les ponga en Oncología Pediátrica. Más los familiares, abuela, tía, mamá o papá, son un total de 140 personas

Buscan apoyos para continuar

Ayón Tolano, comentó que la fecha límite de su contrato es en diciembre y de no pagar entrarían en riesgo de ser desalojados sin tener a donde ir. Por lo que es importante que se sumen a la causa. Pueden apoyar al Programa ‘Padrinos’ el cual consta de tres etapas; platinum que son 120 pesos que aseguran la comida del menor; plata que da 150 pesos que asegura alimento del niño y otorga una despensa para los padres, y oro con 200 pesos asegura la alimentación de ambos y el hospedaje.

Otra forma de ayudar, es donar postres como pasteles o galletas, para que la fundación pueda venderlos. Así como ropa y zapatos en buen estado que puedan vender en el bazar y sacar más recursos. Para donar o sumarse al Programa ‘Padrinos’ puede comunicarse al 644 120 2391 o al celular 644 192 2785, también ir directamente a las instalaciones Guerrero No. 2147 colonia Bellavista 85130.