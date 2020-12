Transportistas de Sonora se manifestarán por bloqueo Yaqui

Guaymas, Sonora.- Ante los últimos hechos ocurridos y arrebatos que a diario sufren conductores que pasan por el tramo de Loma de Bácum hasta el pueblo de Pótam, líderes y dirigente de las cámaras del transporte de la región se dicen hartos sobre la situación y buscan tomar cartas en el asunto.

Para eso organizan una protesta el próximo 14 de diciembre por abusos en los retenes Yaquis, ya que no hay una autoridad que intervenga, pues presuntamente han recaudado entre 15 a 20 millones de pesos en sus ‘puntos de cobro’, que desde hace más de 2 años mantienen, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Eliseo León López, presidente del Consejo de Administración de la Empresa Integradora de Transporte de Carga de Sonora (Emictssa), dijo que el problema de los Yaquis que mantienen bloqueos en la carretera Federal 15 y piden dinero para que los transportistas y conductores en general puedan transitar por esta, es ya insostenible y urge que las autoridades les ponga un ‘hasta aquí’ a estas personas.

Subrayó que no es posible que en seis meses de este conflicto, el Gobierno Federal es hora que no llega a un acuerdo con la etnia y le pone fin de una vez por todas a la problemática. Mencionó que desde que los Yaquis colocaron las ‘piolas’ en la carretera, solo se oye decir que están en pláticas, pero a final de cuentas no llegan a un acuerdo mediante el cual liberen ya la rúa federal y se permita el libre tránsito; no avanzan en nada.

Consideró como inconcebible que en tres tramos carreteros de Estación Oroz a Loma de Guamúchil, haya tres ‘retenes’ en los que estas personas de manera por demás arbitraria, exigen el pago de una cuota por transitar por el que llaman su territorio.

El presidente del Consejo de Administración de Emictssa citó que el transporte de carga se ve seriamente afectado con este problema, porque obligan a los operadores de las unidades a realizar pagos de cuotas que representan hasta 300 pesos o más, en este caso cuando por el trabajo que desarrollan de traslado de diversos productos se ven obligados a pasar por el lugar hasta dos veces en un mismo día.

Regino Angulo Sánchez, líder de la Canacar, reiteró la convocatoria pública a un paro carretero el lunes 14 de diciembre, desde Empalme hasta Esperanza, Comisaría de Cajeme. Expuso que, “estamos hartos de que los transportistas estén siendo asaltados, estén siendo humillados, saqueados y amenazados violentamente por miembros de la Tribu Yaqui”.

Angulo Sánchez señaló que las agresiones que han sufrido los choferes, desde Vícam hasta Esperanza, no son nuevas, se han estado presentando en los últimos dos años en ese tramo. Asimismo, precisó que de cada agresión han formulado denuncia ante las instancias correspondientes, pero no ha habido avance hasta ahora, no han querido actuar.

“Pero lo más lamentable es que en cada uno de los casos siempre han sido testigos los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Federal de Caminos y agentes estatales, pero nadie interviene”, remató en tono molesto. José Manuel Araiza Sañudo, vicepresidente del pacífico de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), dijo que “necesitamos cuidar la integridad física y mental de nuestros conductores, ya que son humillados”.