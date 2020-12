Regidores de Cajeme dan ‘voto de confianza’ al capitán Cándido Tarango

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de ser ‘plantados’, por el titular de Seguridad Pública, Cándido Tarango, un grupo de regidores acudieron a las instalaciones de dicha secretaría a fin de conocer el plan de trabajo del funcionario y propiciar la comunicación con el órgano colegiado.

La reunión fue a puerta cerrada y se debió a la urgencia de abordar el tema, el cual es uno de los principales donde solo en el mes de diciembre se contabilizan 21 muertes por hechos violentos en 11 días.

Rodrigo Bours, regidor independiente, declaró que tras la plática se lleva una buena impresión del capitán.

Es una persona aterrizada, conocedora del tema de la policía, y con todas las buenas intenciones, esperemos que en un plazo breve de 90 días se ejecute un plan que traiga paz a los cajemenses”.

Añadió que les dieron a conocer que Cándido Tarango, trae su equipo y viene dispuesto a comprometerse con los elementos buenos de la corporación y que está identificando a quienes no estén aportando a la seguridad.

Del mismo modo, el regidor panista, Rafael Delgadillo, destacó que lo importante fue el conocer algunas de las acciones que en estos días ha llevado a cabo el titular de Seguridad, como el cambio del comandante operativo, Héctor Montoya.

Esto es bueno, ya que cuando hay cambios distintos, se pueden esperar resultados distintos, y ya veníamos reciclando las mismas personas, no porque sean malos, pero es una oportunidad nueva para Cajeme”.

Delgadillo explicó que también se les informó sobre los operativos realizados, en donde ya se han decomisado armas, y ha habido detenciones. Sobre el tema de resultado a corto plazo, el edil señaló que no se pueden esperar resultados de la “noche a la mañana”, pero que será un cambio paulatino.

Este tipo de acercamientos generan confianza, por parte del capitán Tarango, hubo una disculpa por no haber acudido el día miércoles a la comisión que se tenía programada, lo cual habla bien de un oficial”.

Sobre el tema de los 90 días de prueba, aclaró que ya no se pueden pedir plazos, argumentando que:

los resultados se percibirán cuando se vean las detenciones, los decomisos, lo cual generará confianza, algo importante es que el capitán aclaró que se está desligando de ciertos grupos de trabajo, al ver que no han dado resultado, a diferencia del titular anterior, se tiene la apertura, independencia, ya que él habla que fue asignado directamente de la Marina, por lo cual estaría separado del alcalde y del secretario del Ayuntamiento, a quienes veíamos que estaban operando anteriormente”.

Rosendo Arrayales, regidor por el PT, abonó al tema explicando que, a fin de tener gente de confianza del propio titular de Seguridad, se colocó a un elemento de la misma Marina, quien remplazaría al anterior comandante operativo. Así mismo informó que a esta reunión acudieron regidores representantes del PT, PRI, PVEM, PAN e independientes, donde tuvieron la oportunidad de conocer los proyectos propuestos.

Nos explicó que ya ha analizado la situación que guarda la corporación, por lo cual se tiene la intención de crear un comedor, a fin de ayudar a los elementos, evitando con esto distracciones en la vía pública, este viernes continuaremos intercambiando opiniones con el capitán”, dijo el edil.

Para finalizar el petista, agregó que a pesar de que fue él mismo, quien promovió el no votar por Tarango, esto no se hizo por tener algo en contra, sino por la falta de respeto por parte del alcalde de no permitir una charla previa con los candidatos, pero una vez que se tuvo esta reunión se acordó el tener este tipo de juntas cada vez que sea necesario, con la finalidad de lograr un beneficio para los ciudadanos.