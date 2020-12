Sonora 'olvida' el Estado de Derecho, por debajo de la media en 6 de 8 indicadores

Ciudad Obregón, Sonora.- La corrupción, inseguridad y burocracia son el motivo por el cual Sonora no podrá ponerse ‘palomita’ en el sexenio de Claudia Pavlovich Arellano. Y aunque los índices de Estado de Derecho han mejorado, el avance no ha sido lo suficiente como para dar el trabajo por hecho.

El World Justice Project (WJP) en su estudio ‘Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020’ coloca a Sonora en la posición número 21 de los 32 estados, con 0.38; los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Y con la gobernadora, la entidad reprueba.

¿Qué hace el World Justice Project?

El 'Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020' ofrece nuevos datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En conjunto, los resultados evidencian retos persistentes en materia de corrupción, justicia y seguridad.

Los puntajes de estos ocho factores se desagregan en 42 sub-factores, los cuales reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25 mil ciudadanos en todo el país y de más de dos mil 600 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, entrevistados entre abril y agosto de 2019, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas y bases de datos sobre estos temas (fuentes terciarias).

El WJP ofrece nuevos datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho. Sonora se encuentra debajo del promedio en seis de los ocho: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio y Justicia Penal.

Alejandro González, director de proyectos sobre Estado de Derecho en el WJP, en entrevista con TRIBUNA, hizo un balance sobre los pros y contras de Sonora.

Tenemos dos mediciones, entre 2018-2019 a la 2019-2020, obviamente el estado sí subió puntaje y en general, sin embargo, aún está por debajo de la media, a pesar del incremento, para 2019-2020, Sonora aparecía en el lugar 21 de 32, con un puntaje de 0.38, por debajo de la media 0.39, en el ranking general”.

La realidad en números fríos

Sonora ocupa el lugar 23 en el factor de ‘orden y seguridad’. La crisis de violencia y el incremento de homicidios dolosos es algo que el Gobierno de Pavlovich Arellano no ha podido controlar y por ende mantiene el indicador en picada. De hecho, pareciera que no le interesa entender la poca determinación con la que se ha enfrentado. Fuente: World Justice Project (WJP)

Este punto mide la ausencia de homicidios dolosos, la ausencia del crimen y qué tan seguros se sienten los sonorenses. González explicó que la diferencia entre Yucatán, el mejor evaluado, y Sonora es abismal.

El empeoramiento es evidente, yo crecí en Obregón y la realidad era muy diferente a como es hoy, el incremento del homicidio doloso es la principal variable que lleva a la baja en el caso de Sonora. En este año esa dimensión no mejoró comparado con el año pasado”.

Es importante mencionar que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad registró en 2019 un total de mil 372 homicidios dolosos, cifra récord y 46.58 por ciento por encima de lo contabilizado en 2018 (936 casos) y 80.28 que 2017 que cerró con 761.

Desde 2016, el estado se coloca por encima de la media nacional en el número de asesinatos, siendo Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado los municipios que encabezan la lista de los homicidios dolosos, todo sin que el Gobierno de Pavlovich tome acciones.

En este caso las protecciones no son alentadoras, González indicó que, aunque todavía no puede dar a conocer los resultados del estudio del siguiente año, lo que sí puede mencionar, es que en seguridad Sonora no muestra una recuperación, lejos está de ello.

Bajo la lupa

En corrupción, la entidad ocupa la posición 20 de 32, un lugar preocupante por los diferentes señalamientos contra el Gobierno por participar en la Estafa Maestra y la Operación Safiro. Y aunque el lema de campaña de Pavlovich Arellano era el combate a la corrupción, lo cierto es que los costos de la corrupción siguen siendo muy altos para sus ciudadanos.

El costo del Sistema Estatal Anticorrupción, una de las grandes banderas con las que inició su sexenio la gobernadora, tiene un costo estimado de 700 millones de pesos y los resultados no han sido los esperados. Aarón Grageda, expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que lo que más duele es el costo que ha implicado el combate ya que no se tienen los resultados esperados. Pese a las promesas de campaña de la gobernadora sobre acabar con la corrupción no se han cumplido del todo

De 2017 a 2019 subió exponencialmente en un 258 por ciento el costo del Sistema Estatal Anticorrupción. Eso afecta porque la corrupción ataca a las familias y a las partes más sensibles y vulnerables a la población. Los combates de corrupción que no se reflejan económicamente no tienen una visibilidad. Los retos tienen que verse reflejados en la economía popular”, señaló Grageda.

El cuarto peor

En cuanto al ‘cumplimiento regulatorio’, Alejandro González retomó que esta variable mide cosas como derechos de propiedad, que haya un debido proceso en el caso de procedimientos administrativos por parte de la autoridad, trámites de regulación de construcción y empresas. En este factor, Sonora se ubica como el cuarto peor estado con la posición número 29 de 32.

“Cada vez más hay una percepción de que hay una baja. No hay competitividad en el estado, lo que complica las demás condiciones del Estado de Derecho, pues no hay desarrollo. Sonora es el cuarto peor estado en esta variable y no se habla mucho de eso”.

#SigamosSonora con trabajo por hacer

El director de proyectos del WJP señaló que existen dos puntos a favor: ‘Justicia civil’ y ‘Gobierno abierto’, donde Sonora se ubica por arriba de la media nacional con el lugar 14 y 8 respectivamente.

En términos de Gobierno abierto es donde le va mejor, ubicándose en el octavo lugar, métrica sacada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de manera directa”.

TRIBUNA buscó con comunicación social del Gobierno del Estado una entrevista para conocer los avances en materia de Estado de Derecho, sin embargo, los llamados no fueron atendidos.

276 días le quedan a Claudia Pavlovich para frenar la decadencia estatal, aunque suena lejano considerando que en cinco años ha hecho poco y nada, como demuestran los números.

https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2020/02/1_ReporteSpanish_MSI-2019-2020-VF2.pdf