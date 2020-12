Depresión en Cajeme va en aumento, repunta 60 por ciento

Ciudad Obregón, Sonora.- La crisis epidemiológica por COVID-19 incrementa el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, las medidas de prevención han reducido el contacto físico y han limitado la movilidad en espacios públicos, dando como resultado la separación de mucha gente de sus seres queridos. Lo cual ha desembocado en el aumento de cajemenses con depresión.

Ricardo Romero Cuen, coordinador de psicólogos del Centro De Integración De La Familia Y El Adolescente (CIFA), informó que la actualmente a partir de que reaperturaron las actividades en el mes de agosto, se ha registrado un incremento constante en los diagnósticos de depresión y ansiedad en el municipio, incrementando un 58 por ciento de septiembre a noviembre, teniendo un total de 608 casos en el segundo semestre del año.



Explicó que de estos casos se presentaron 88 en agosto, 124 en septiembre, 199 en el mes de octubre y al cierre de noviembre 197, así mismo los casos de ideas de intento de suicidio también aumentaron en un 15 por ciento.



Por su parte el psicólogo clínico, Iván Ledezma, explicó que la depresión es un factor que causa estragos en las personas, por lo cual se debe de acudir por ayuda profesional, ya que ocasiona desde bajo rendimiento, algunos trabajadores no quieren salir del trabajo, a fin de evitar enfrentarse a su realidad social, baja de apetito o comer compulsivamente, lo cual afecta directamente a la salud.



Añadió que este problema se presenta cuando por el trabajo, responsabilidades, nos olvidamos de uno mismo, alertó además de las ‘depresiones enmascaradas’, en las cuales la persona puede aparentar una felicidad inexistente, lo cual atrae las ideas suicidas, así mismo aclaró que existen personas que desconocen que sufren depresión, por lo cual uno debe de aprender a escucharlo.



A fin de poder prevenir que las consecuencias a causa de la depresión, el psicólogo señaló que lo más recomendable es buscar ayuda profesional, y evitar el uso de medicamentos, sino están prescritos por un psiquiatra. “La medicación funciona, pero no automedicada, no cada persona reacciona igual que otra”.



Gerardo Rodríguez, ciudadano de 31 años que ha padecido depresión ‘moderada’ desde hace dos años, hasta el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus, explicó que la ansiedad y el malestar se dispararon con el inicio de la pandemia.

No caí en cuenta que iba en aumento, hasta que note que regrese a lacerarme los brazos y piernas, como antes de que buscara ayuda, no le dije a nadie, pero sí me encendió un foco de alarma, tampoco podía dormir y me costaba mucho trabajo levantarme”.