El Sur de Sonora esta en el olvido de la Procuraduría Ambiental Estatal

Navojoa, Sonora.- Familias del sur de Sonora en el olvido por parte de funcionarios de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, siendo estas un basurón y parte del problema inminente de contaminación, manifestó el ambientalista, Máximo Ibarra Borbón. La dependencia Estatal ha omitido la aplicación de leyes ante este riesgo de contaminación que se alimenta cada día de los basurones municipales de la región sur.

Ibarra Borbón reveló que más de 40 mil habitantes de la cabecera municipal, así como cientos de familias de los pueblos aledaños al basurón están en inminente riesgo cada día de que los materiales plásticos, papel, ramas secas, así como cientos de llantas en aparente confinamiento y sin seguridad alguna puedan incendiarse como en el 2018, cuando hubo 2 quemas que duraron 16 y 9 días respectivamente causando serio malestar en la población.

En la actualidad, el riesgo es mayor que afectar a personas con problemas de asma y otras enfermedades respiratorias porque está en acecho el virus del Covid-19, a cuyo mal relacionan a las personas y personal médico todo síntoma similar. Señaló que las autoridades municipales han pasado por alto ese problema diario que amenaza a miles de ciudadanos, porque no le dieron continuidad a la solución de ese problema para el cual la Procuraduría Ambiental Estatal ha pasado como elefante blanco, al aplicar las primeras sanciones y no darle seguimiento a ese proceso.

Cientos de toneladas de material flamable yace a la intemperie, otras enterradas formando una bomba de tiempo por la contaminación que generan. Están a expensas del calentamiento de algún vidrio o de las colillas de cigarro que pueden arrojar quienes acuden a arrojar basura, recoger metales y cartón.

Aclaró Ibarra Borbón que los basurones municipales de Huatabampo, Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez, fueron sancionados con multas, así como verificados y exhortados a realizar acciones de mayor control de los residuos que no han cumplido y la Procuraduría Ambiental ha pasado por alto esas omisiones, donde si bien es cierto no se puede contaminar otras áreas con tiraderos clandestinos, no se ha visto la voluntad de disminuir o remediar de tajo ese problema. Manifestó que las instituciones están para hacer cumplir la ley, y en ese sentido, como autoridades deben demostrar que son entes capaces por el medio ambiente.