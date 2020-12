Autoridades de Navojoa permiten la venta de pirotecnia

Navojoa, Sonora.- Al señalar que vale más saber dónde están y qué venden, es un factor que les permite un mayor control del problema, argumentó Pastor Eduardo Salomón Lizárraga, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, al mencionar que se brindarán permisos para la venta de pirotecnia en la ciudad. La prohibición de venta de cohetes y otros artefactos de la pirotecnia que se expende cada año en estas fechas, es porque podría salirse de control la actividad con la comercialización clandestina.

Salomón Lizárraga comentó que personal de Protección Civil aplica operativo de vigilancia y recorre las tiendas y tienditas en el Centro como en colonias y pueblos donde saben que expenden ese tipo de productos.

Dijo que es importante conocer qué tienen y qué van a permitir vender a la gente, para evitar incidentes entre niños y jóvenes, aunque adultos también gustan de esa práctica de riesgo y que afectan a los animales, principalmente a los perros, por el trueno de alto sonido.

Aclaró que los comerciantes de pirotecnia deben cumplir una serie de requisitos, primeramente con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, anuencia de Sindicatura, contar con extintores a la vista, no más de 10 kilos de pólvora en los mostradores. Agregó que afortunadamente no se han registrado incidentes entre la población, y esperan que ahora no sea la excepción.