Ciudad Obregón: Vacuna contra el Covid-19 divide la opinión de los cajemenses

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la indefinida llegada de la vacuna contra el Covid-19, la información que circula en redes sociales y la falta de información oficial, ciudadanos demostraron tener una división de opiniones respecto a su aplicación, pues mientras algunos la esperan con ansias, otros desconfían completamente. Cabe señalar que autoridades del Gobierno Federal dieron a conocer que Ciudad de México y Coahuila serán los primeros lugares del país en los que arrancará la vacunación.

Asimismo, informaron que se realizará por etapas, siendo la prioridad el personal de salud y posteriormente adultos mayores. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo llegará al municipio, ya se ha manifestado desconfianza.

FALTA DE INFORMACIÓN Y RUMORES

En lo personal pienso que si podría llegar a aplicarme la vacuna en el momento adecuado, pero primero habría que esperar a ver cómo les va a los primeros ciudadanos que se la apliquen, pues a estas alturas y con lo que se rumora en las redes sociales, es difícil confiar completamente, ya que hasta ahora es una vacuna que no existía y puede llegar a tener efectos secundarios”, mencionó Ramona González, ciudadana de Cajeme.

Jazmín Ayala, aseguró que como ciudadana se dio a la tarea de investigar sobre el caso de las vacunas, informándose así de que primero se aplicará a personal médico.

Ellos serán los primeros en correr el riesgo, pero yo en lo personal si me aplicaría la vacuna ya que la realidad es que en Cajeme la gente no hace caso y los contagios van en aumento. Debemos recordar que se trata de una pandemia que se ha llevado la vida de muchos, no hay que dejarse llevar por los rumores”, señaló.

Otro habitante que se identificó como Francisco opinó que aunque no descarta ponérsela cuando sea el momento, no hay suficiente certeza de que sea eficiente. Un enfermero, que por motivos de privacidad no dio su nombre, dijo que “según medios de información existen casos en otros países en los que quienes se han aplicado la vacuna contra el Covid19 han terminado en terapia intensiva, lo que va sumado a la falta de información oficial".

Claro que genera desconfianza. El personal está a la espera pero también deseamos obtener información suficiente en el momento indicado”.

LLAMAN A EVITAR SATURACIÓN DE HOSPITALES

Luis Valle, integrante del club de Jóvenes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Cajeme, recordó que según las etapas de vacunación establecidas por autoridades federales la población en general deberá esperar aproximadamente junio del 2021 para poder tener acceso a la vacuna, por lo que llamó a los ciudadanos a evitar aglomeraciones.

Debemos procurar no saturar los hospitales, porque esto solo agravará el problema”, dijo.

Fuente: Tribuna