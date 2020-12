Ciudadanos buscan evitar el cobro del impuesto predial

Navojoa, Sonora.- La Organización Poder del Pueblo Sonora, anunció que buscará formar un padrón para exhortar al Gobierno Municipal a evitar el cobro del impuesto predial, esto debido a la fuerte crisis que vive el sector ciudadano por la pandemia.

Jesús Román Zamorano, líder del movimiento, informó que en los últimos días se han recibido requerimientos de cobros hacia el pago de impuestos por parte de la Administración Municipal, situación que califica de reprobable, ya que las personas no cuentan con recursos para realizar dichos pagos.

El líder social señaló que al igual que en el cobro de agua, también debe darse un decreto que se abstenga de hacer este pago mientras continúe la pandemia, ya que la recuperación económica en algunos hogares apenas se está dando, y no es el momento de exigir este gasto.

Reveló que buscarán amparar al sector ciudadano, porque esto es un duro golpe a la economía del navojoense, lo cual no permitirán ante la crisis económica que prevalece. Destacó que la situación que vive el municipio, con vialidades deterioradas, afloramiento constante de aguas negras e ineficiencia en servicios básicos, son factores para no exigir un nuevo cobro al ciudadano, dado que no están cumpliendo como Gobierno.