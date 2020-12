Derechohabientes de Isssteson de Huatabampo cierran año con protestas

Navojoa, Sonora.- Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, cierran el año con gestiones ante las autoridades, en busca de mejorar los servicios y prestaciones, indicó Luis Manuel Valenzuela Ayala, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores.

No se les brinda un buen servicio, afectando la salud y economía de las familias de todos los derechohabientes en Huatabampo. Valenzuela Ayala expresó que no es posible que personas que pagan, no reciban los servicios que ocupan y tengan que echar mano de préstamos para conseguir la atención especializada y medicamentos.

Mencionó que los efectos de la pandemia han afectado las negociaciones y mejoramiento de los servicios, pero da el caso que ni contra la enfermedad del Covid-19 cuentan con atención en este lugar, y han tenido que ser enviados a Navojoa y Ciudad Obregón donde cubren sus propios medicamentos. Se redujo el servicio de hospitalización, especialidades y medicinas para casos más prioritarios.