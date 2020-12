Sara Valle anuncia reelección y provoca rechazo de sectores

Guaymas, Sonora.- Pese a que existen altos índices de inseguridad y cúmulos de denuncias, como un ‘disparate’ y ‘una vacilada’ calificaron ciudadanos, regidores y líderes sociales del municipio porteño, el anuncio que realizó la alcaldesa Sara Valle Dessens al manifestar que pretende buscar su reelección.

Desde enero de 2019 a diciembre de 2020 se ha presentado una cifra récord de 305 ejecuciones en la localidad, así como un cúmulo de denuncias en la Fiscalía Anticorrupción del Estado y observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Al inaugurar una obra en el sector del Cerro Gandareño, la alcaldesa Valle Dessens confirmó que buscará la reelección de su mandato, al precisar que ha entregado buenos números a la ciudadanía y que sería por el Partido del Trabajo (PT).

“Es un derecho constitucional, es una posibilidad que existe y vamos a trabajar para que se pueda dar la reelección, porque hemos hecho mucho trabajo, ‘desenredado’ bastantes cosas, sacado adelante un sinfín de compromisos y creo que la cosecha de esas cosas buenas va a empezar a venir y queremos estar ahí en ese momento y estar trabajando en ese sentido”, precisó al ser entrevistada.

Valle Dessens expuso que “lo que hemos hecho ahorita ha sentado las bases de un desarrollo para Guaymas, creo que es continuar, se hizo mucho en estos tres años y está la posibilidad de extender el periodo”. Al ser cuestionada sobre si tiene partido para su candidatura, enfatizó “claro que tengo partido, soy afiliada al PT, yo he sido en tres ocasiones candidata del PT”. Además, aseguró “tuve la votación más alta que ha habido, es muy importante esa votación, más de 33 mil votos, el trabajo que se ha hecho es con la ciudadanía. La gente nos recibe con globos, con fiesta, porque estamos visitando los lugares a donde los gobiernos anteriores no iban”.

Rodolfo Lizárraga Arellano, diputado local del PT, sostuvo que la alcaldesa Sara Valle no es militante activa del PT y que no puede buscar su reelección por este instituto político. “No quiero entrar en debate, Sara Valle no está afiliada al PT, ni es militante activa, nunca lo fue, lamento mucho señora decirle que usted no puede ir por la reelección por el Partido del Trabajo”, precisó el legislador y miembro del Comité Municipal del PT.

Lizárraga Arrellano recordó que la presidenta municipal demostró el día de las elecciones en el 2018, “ella misma lo indicó el día de la elección que votó por Morena y no por el PT”. Asimismo, Ramón Flores Robles, vocero estatal del PT, expuso que Sara Valle no se encuentra considerada dentro del partido para que sea la abanderada del partido en las próximas elecciones.

“Tenemos mejores perfiles dentro del partido que son conocidos por la ciudadanía guaymense”. Omar García, ciudadano guaymense, comentó, “eso es realmente no tener tantita vergüenza, tanto ella como todos sus funcionarios que le solaparon tantas anomalías, no tienen ni el más mínimo derecho por contender a cualquier cargo público”.

Guadalupe Armenta, vecina del Centro, dijo “yo no votaría por una reelección, ya demostró que no tiene capacidad para nada, no pudo levantar a Guaymas en tres años”. Alberto Amaya, joven estudiante universitario, relató que, “una cosa es que se quiera reelegir, otra muy diferente es que lo logre, lo más seguro es que quiera quedar de regidora”. Daniel Cardoso, regidor del Verde Ecologista, calificó como un verdadero ‘disparate’ la reelección.