Asesinatos de menores incrementan 75% en Ciudad Obregón; narcocultura sería un factor

Ciudad Obregón, Sonora.- 11 menores de edad han sido asesinados en Cajeme durante la gestión del alcalde Sergio Pablo Mariscal. Algunos, víctimas colaterales de la creciente ola de violencia, pero otros tantos, están implicados en el crimen organizado. Un reflejo claro de descomposición social y la influencia de la narcocultura en la ciudad.

En 2019, Esmeralda de 15; Yaritza de 17; Eduardo de 17 y Ricardo de 4 años fueron alcanzados por las balas. Este último fue asesinado en la parte trasera de la camioneta, mientras que su padre fue ultimado por sicarios frente a su domicilio. Esa misma noche una bebé de tres meses fue herida en un ataque armado. En 2020, otros 7 menores más han sido parte del conteo de homicidios dolosos. Significa un 75 por ciento de incremento a comparación del año pasado. Sin embargo, también son varios los menores lesionados por impacto de bala.

Aunque no todas las víctimas son iguales, muchos de los menores asesinados sí estuvieron implicados directamente en el crimen organizado, la psicóloga Anabell Copado Gallegos explicó que en la región la figura de la narcocultura, la cual sin ser una de las causas directas para que la juventud ingrese a la delincuencia, sí juega un papel importante, ya que normaliza ciertos estilos de vida holgados como una cierta forma de vestir, de carácter, de fiesta, lo cual por lo fácil de alcanzar que lo dibujan los medios, como series, películas, entre otros, envuelven a los jóvenes que no tienen una guía adecuada en cierta parte de su madurez.

Hay que comprender que no todos los jóvenes con problemas delinquen, la diferencia radica en que los adolescentes necesitan imperiosamente de un grupo para descargar su problemática, sin embargo los jóvenes delincuentes desarrollan una actividad antisocial más intensa dentro del grupo porque no solo nadie les criticará, sino que se valorará su audacia y valentía, por ejemplo un grupo donde se consume droga llegará a un punto en que sea esta lo que los une y cohesiona, al igual que el acto ilícito o el delito funcionan para los delincuentes”, dijo la especialista.

Por su parte, el procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Cajeme, Alan Chayrez, explicó que no se puede asegurar que sea solo por la narcocultura que existe en la región se llegue a ese punto. “Cada caso es muy particular y específico, ninguna situación es la misma”, señaló. Explicó que en el municipio se trabajaba con el ‘Plan de Riesgo’, el cual consistía en visitar escuelas a fin de realizar simulacros de acciones de riesgo como por ejemplo una balacera.

Aunque todos los casos fueron condenados por la sociedad y las autoridades, los presuntos responsables no han sido detenidos. El director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, menciona que la impunidad es uno de los principales factores para que sigan ocurriendo.

Es lamentable como la violencia ha ido recrudeciendo en Cajeme, pues incluso ha alcanzado a menores de edad, es por ello que es necesario abatir la impunidad a corto plazo para que no se sigan presentando más casos, no debemos acostumbrarnos a estos sucesos”.

Hoyos, agregó que de enero a octubre del 2020, en Sonora se contabilizan 31 muertes violentas de jóvenes menores de 17 años, de los cuales 26 son hombres y 5 mujeres, mientras que en 2019 se registraron 16 casos.

Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), aseveró que la estrategia del Gobierno Federal, la cual consiste en buscar rescatar a los jóvenes de la necesidad de ser involucrados en actos delictivos por dinero a través de las becas y programas, ha dado pocos resultados pues cada vez se pueden ver más jóvenes participando en temas delictivos.

No dudo de la buena intención, que tengan el fundamento que esta población necesita ser ayudada económicamente y hay que hacerlo con mucho cuidado, pero dudo que sea una de las principales razones de porque el índice delictivo sea alto, así como la duda de si 3 mil 300 pesos al mes sean suficientes para que el joven no caiga en manos del crimen organizado”. El empresario añadió que en lo particular opina que esta prevención debería complementarse con el arte y el deporte.