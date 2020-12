Cajeme: Erick y José, amigos incondicionales que venden dulces para vivir

Ciudad Obregón, Sonora.- El fuerte lazo que une a Erick Joan Vega Gutiérrez y a José Noé Sotelo Piñata es un claro ejemplo de que los amigos están en las buenas y en las malas. Ellos venden dulces para recaudar fondos, pues Erick sufrió un accidente y necesita una prótesis para su pierna derecha.

Erick Joan no ha tenido una vida fácil, pues nació con espasticidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que le dificultaba caminar y hacer sus tareas cotidianas, aun así, era completamente independiente y trabajaba en como paquetero de un supermercado, y en su tiempo libre vendía dulces en la Catedral de Hermosillo.

Su vida dio un giro de 360 grados hace tres años, cuando el descuidado chofer de un tráiler lo arrolló y le amputó la pierna derecha. Presuntamente, la causa del accidente fue que el conductor del camión estaba distraído con el teléfono celular y no se percató de que Erick cruzaba la calle.

Me pasaron 37 toneladas por encima, y la única pierna ‘buena’ como quien dice, fue la que me arrancó el tráiler, me dejó postrado en esta silla de ruedas y dependiendo de alguien, cuando yo era completamente independiente”, menciona el joven Vega Gutiérrez.