Yaquis protegerán a personal de Conavi; niegan acceso a la Guardia Nacional

Ciudad Obregón, Sonora.-Tras el asesinato de uno de los asistentes técnicos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), quien fue víctima de un ataque armado en el camino El Conti-Tajimaroa, autoridades de la Guardia Nacional (GN) buscaron llegar a un acuerdo con autoridades de la Etnia Yaqui en Loma de Bácum, con el que se pretende garantizar protección al resto del personal.

Aunque el plan inicial era que se permitiera el acceso de la Guardia Nacional al interior de la Jurisdicción de Loma de Bácum, autoridades de la etnia rechazaron esta solicitud y acordaron realizar un trabajo coordinado entre ambas partes; la Guardia Tradicional del pueblo garantizará la seguridad al personal al interior y la Guardia Nacional al exterior.

VIGILANCIA AUTÓNOMA

Cabe señalar que actualmente arquitectos y demás personal de Conavi se encuentran laborando en el programa de construcción de viviendas para los 8 pueblos, como parte del Plan de Justicia Nacional para dichos pueblos. Se prevé que el trabajo termine entre febrero y marzo del 2021 y en Loma de Bácum se construirán alrededor de 129 casas.

SE DESLINDAN DE BLOQUEOS

Asimismo, aseguró comprender el temor de los trabajadores que vienen de fuera a trabajar en Sonora y se deslinda de participar en los bloqueos carreteros.

El estado atraviesa un panorama peligroso y es lamentable. Desafortunadamente el tema de los bloqueos carreteros también ha desprestigiado mucho a esta etnia, pero el problema es que se está generalizando el asunto, nosotros no tenemos nada que ver con estas acciones. Loma de Guamúchil y Vícam tendrán sus motivos, pero nosotros no participamos, aquí todo está muy tranquilo. La etnia tiene un aproximado de 40 mil miembros y en los bloqueos no se ven ni mil, son pocos los que se prestan para estos actos”, expresó.