Cajeme cierra año como el treceavo municipio más endeudado

Ciudad Obregón, Sonora.- Este fin de año Cajeme no tiene mucho que celebrar. Y no es para menos porque continúa siendo el 13 de los 25 municipios más endeudados de México al tercer trimestre de 2020. Pese a las promesas de Sergio Pablo Mariscal de lograr una política de austeridad lo cierto es que para este año no hizo más que incrementarse en 17 millones más.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en su estudio ‘Obligaciones Financieras de los Municipios de México’ al corte del tercer trimestre de 2020 cataloga a Cajeme con una deuda de 660.4 millones de pesos, por debajo de municipios como Hermosillo o Guadalajara. En el mismo periodo de 2019 la deuda pública de Cajeme era de 643.0 millones de pesos.

En deuda per cápita, Cajeme está en el lugar número 15 de los 25, con mil 408.1 pesos, superado por Puerto Peñasco con 4 mil 210.3 pesos; Agua Prieta con 2 mil 726.5; Guaymas con 2 mil 050.9; Hermosillo con mil 918.8 y Nogales con 3 mil 907.6. Respecto al porcentaje de sus ingresos totales, el municipio está en el lugar 10 de los 25 con 35.5 por ciento de deuda como porcentaje de los ingresos.



Gobiernos se quedan cortos

Julio Cesar Pablos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló que es lamentable, y explicó que los trienios en los que más se endeudó el municipio, según la percepción ciudadana, fueron los más corruptos e ineficientes.

Es un tema delicado, se ha venido incrementando la deuda desde el 2009, hasta el 2018 y lo que ha agregado este sexenio, mientras se sigan poniendo como garantías las posibles aportaciones y participaciones federales, es interminable la deuda que se pueda contratar”, declaró el empresario.

Por su parte, el regidor independiente y presidente de la comisión de Hacienda, Rodrigo Bours, explicó que el problema de Cajeme además de su deuda es el conocer en donde se aplicó y las pocas contribuciones propias que tienen. Denunció que el nivel de deuda con respecto a los ingresos propios recaudados por Cajeme es el verdadero problema.

Nogales cuenta con los mismos ingresos que nuestro municipio, teniendo menos de la mitad de la población, entonces ¿dónde está la utilidad pública de esa deuda contraída?, no podemos compararnos con otros municipios de la lista, porque por ejemplo la Zona Metropolitana de Guadalajara, tiene mayor deuda municipal, pero al verla per cápita, Cajeme debería más”, explicó el edil.

Añadió que, si se realiza una comparativa de estos 25 municipios tomando en cuenta el porcentaje de mayor deuda por los ingresos propios, Cajeme ocuparía el segundo lugar.

Oomapas endeuda a Cajeme

El regidor panista Rafael Delgadillo, declaró que es una constante que se ha señalado anteriormente,

cuando se habló de pedir 120 millones de pesos más, tres regidores no opusimos, gracias a eso no se contrajo esa deuda, así mismo hemos denunciado que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapas), ha sido una herramienta que le sirve al municipio para endeudarse, primero con 45 mdp y recientemente se le autorizaron 29 más, y en cuanto los dispongan subiremos de lugar en el ranking de municipios endeudados”.

Rosendo Arrayales, representante del PT, dio a conocer que se ha pronunciado en contra de algunas iniciativas a fin de incrementar esta deuda, como fue el caso de préstamo para vehículos de Oomapas.