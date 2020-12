Operativos Covid, piden ser parejos con todos los negocios

Guaymas, Sonora.- Durante las dos próximas semanas, las autoridades llevarán a cabo inspecciones con ‘lupa’ hacia las cadenas comerciales y establecimientos, ya que los ingresos en algunos de estos no están regulados sin sancionar a los dueños de los lugares. Con un aforo permitido del 50 por ciento en todos los negocios y con el uso de sana distancia, las compras de pánico rompen con las medidas establecidas.

Sebastián Orduño, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal, indicó que en el ‘Viejo Parián’ han tratado de cumplir en lo mayor posible, “de hecho seguimos con la campaña de obsequiar cubrebocas a quienes no lo traigan”. En cuanto a las normas que se exigen por parte de las autoridades de Salud en el Estado, el presidente de los locatarios mencionó que han recibido visitas para ver si se cumplen con las medidas correspondientes.

“No te sabría decir si en las tiendas más grandes se apliquen las normas, pero en caso de no ser así, siempre lo hemos dicho que sea parejo para nosotros”, agregó el representante de los locatarios a la par de añadir que es entendible por el incremento de contagios.

Para muchas personas, las compras se realizan conforme se acerca la fecha, esto con el fin de obtener productos más frescos y sobre todo porque ya llegan los ingresos económicos, como para Mercedes Contreras, madre de familia que vive en el sector Guaymas Norte, quien con la llegada de los aguinaldos es con lo que se surte la alacena para comer durante el 24 en la noche y el 31, “uno aprovecha para comprar lo que le hace falta”, lo cual es perceptible el abarrotamiento en los supermercados. “Uno se prepara, yo no salgo seguido, nada más por ahorita que es necesario”. Por otro lado, en cuanto a las medidas de salud que apreció en el establecimiento ubicado en la colonia Petrolera, agregó que “se entiende que muchos vengamos en esta fecha y sí se ve que usan toma de temperatura, pero el tapete no trae sanitizante, no se fijan en cuanto salen para que entren más personas y pues uno va rápido para no enfermarse”. DOBLE OPERATIVO En tanto, la delegada regional de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios de Sonora, Isis Berkowits, mencionó que llevan a cabo dos operativos, el de Covid-19, mismo que desde marzo se realizó y se mantiene más riguroso en varios puntos, “vamos una vez por día a visitar los establecimientos”, además del operativo navideño, el cual se aplica en lugares como tiendas de conveniencia para que cuenten con espacios limpios. TOLERANCIA El titular de Protección Civil del Puerto, Mario Madueño Tirado, destacó que los operativos pertinentes no los realiza el municipio, ya que es responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado, mientras que en la ‘Ciudad Jardín’ sí se mantienen vigentes para controlar los accesos, dijo Javier Ibarra, titu