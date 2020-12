Por compras navideñas, ciudadanos se olvidan de protocolos sanitarios

Navojoa, Sonora.- Aglomeraciones masivas, aforos no respetados, centrales de autobuses repletas y autoridades con las manos atadas, es el panorama que se vive en el primer cuadro de la ciudad a unos días de Navidad, donde ciudadanos acuden a realizar las compras de último momento, sin temor alguno a los contagios por Covid.

Tan solo en el primer cuadro de la ciudad se ha visto un fuerte aumento de compradores en los últimos días, algunos sin respeto a los protocolos sanitarios, además de largas filas que no son reguladas por la autoridad competente. En las centrales de autobuses también se ha visto un aumento masivo de viajeros, los cuales como cada año acuden a comprar sus boletos con destino a diferentes municipios, esto pese a que la incidencia de contagios sigue a la alza, con una positividad de un 60 por ciento.

Autoridades han replegado un operativo en el que intervienen Seguridad Pública, Protección Civil y Coesprisson para disminuir la movilidad, sin embargo los resultados no han sido los esperados, ya que el incremento de contagios sigue en ascenso y la movilidad no ha logrado disminuir. Navojoa actualmente mantiene cuatro colonias en riesgo alto por contagios, como son SOP, Indeur, Arboledas y Constitución, ubicándose también en el sexto lugar a nivel Estado con mayores contagios y defunciones, lo que no ha obstaculizado que una parte del sector ciudadano salga de sus hogares.

Joaquín Flores Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, señaló que la situación es preocupante en la región del Mayo, debido a una gran movilidad de personas por todo el municipio, y el aumento de fiestas y congregaciones masivas. Indicó que en el tema de ocupación hospitalaria se tiene en la ciudad una institución privada con cupo al tope, mientras que en instituciones como el Seguro Social, Issste y la Secretaría de la Salud también se ha tenido un incremento debido a la alta movilidad que prevalece. “Los pronósticos para la semana que viene y principios del año son que podría tenerse un aumento al 70 u 80 por ciento de ocupación hospitalaria y una probable tendencia a rojo, lo que es totalmente preocupante”, reafirmó.

Arturo López, ciudadano, argumentó que por el Centro y los alrededores se puede apreciar grupos masivos de gente comprando sin temor alguno a contagiarse, acciones que preocupan a quienes mantienen el distanciamiento social y se quedan en su casa. “Veo un aumento considerable de gente por todo el Centro, lo curioso es que no se ven autoridades que regulen los aforos en los negocios, la gente se acumula por todos lados y pareciera que a nadie le preocupa”, destacó.

Guillermo Zazueta, ciudadano, manifestó que el aumento de personas que se ha visto en los últimos días se puede considerar normal por la temporada navideña, sin embargo, consideró que dadas las circunstancias no es el momento de que las personas se acumulen, ya que esto les afecta a todos. Mencionó que es tarea de las autoridades el que desplieguen operativos intensivos para invitar a la gente a quedarse en su casa, incluso cerrar comercios de ser necesario, ya que esto traerá consecuencias.