Caída del comercio y nuevos escándalos sacudieron el segundo trimestre del año a Navojoa

Navojoa, Sonora.- El segundo trimestre del año fue un duro golpe a la economía, el cierre obligado al sector comercio ponía contra la pared a cientos de comerciantes que veían cortado su único ingreso para subsistir, teniendo que recurrir a las recomendaciones que por un lado garantizaban el cuidado de su salud, pero por otro, dejaban un futuro incierto y la puerta abierta a un colapso financiero.

El tema Covid jugó un papel importante, donde el lazo familiar se tornaba distante, obligando a no reunirse para cuidar de la población más vulnerable; siendo este un sacrificio no mayor a tres semanas para un regreso a la normalidad, pero los cálculos estarían erróneos. Hospitales colapsados, psicosis entre la población, compras despavoridas, y una alza de contagios sin control, fue lo que se vivió durante estos meses, con médicos y personal de la salud falleciendo en simultáneo, y un camino inconcluso que sin esperarlo, traería más tragedia.

Pese a los problemas de salud que prevalecían, los conflictos para la Administración Municipal no cesaban, con funcionarios envueltos en acusaciones y la máxima autoridad vinculada a un proceso de juicio político por los constantes señalamientos desde su llegada al Gobierno. Demandas, acusaciones y señalamientos en plena pandemia hacia al actual Gobierno Municipal dejaban un escenario no tan reconfortable para el sector ciudadano, quienes ya después de varias semanas de aislamiento resentían el problema financiero ante la falta de ingresos y las pocas oportunidades laborales.

Algunas empresas presentaban brotes masivos de contagios por Covid, y el paso de los días dejaba un menor espacio en los hospitales, sin embargo, pacientes llegaban en busca de atención, pero la imprudencia y la falta de temor registrada con anterioridad, empezaba a cobrar factura.

El paso de las semanas y la poca intención por reanudar las actividades comerciales dejaba preocupación en los comerciantes, quienes a un paso de la quiebra ofrecían opciones para una reapertura, pero las condiciones no eran tan favorables, y la reactivación económica no llegaba Festejos importantes y de gran derrama económica como el Día del Niño, de las Madres y del Padre se escapaban, las restricciones no permitían ninguna celebración y el más afectado era el sector económico, quien tiene una oportunidad de recuperación en estas fechas, sin embargo, la pandemia lo obstaculizó.

Tres meses de convivencia familiar, que desde el punto de vista negativo, marcaron el aumento de la violencia en el hogar, con cifras muy por encima de las registradas en los últimos años. El cierre de la primera mitad del año dejaba un panorama confuso para los miles de navojoenses, que miraban como el tema Covid seguía haciendo estragos y afectando a familias, quienes ante el nulo apoyo del Gobierno, presenciaban uno de los peores años.