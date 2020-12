Pequeños negocios se mantienen ante la recesión que trajo el Covid-19

Navojoa, Sonora.- Aún con la crisis económica derivada de la pandemia, los pequeños comercios en el Puerto hacen todo por salir adelante y mantenerse firmes, por lo que son muy pocos los cierres confirmados que mantienen la resistencia de los últimos meses. En 9 meses han cerrado sus puertas 14 lugares de casi 300 establecimientos, según estimación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco) en el Puerto.

Mauro Masson Zamudio, presidente de la Canaco, indicó que “durante los días más intensos de la epidemia, el comercio al por mayor sufrió una fuerte caída, sin embargo los pequeños comercios resultaron afectados, ya tienen un ligera recuperación”. De esto, que hace poco más de un mes, a los abarroteros se les hizo entrega de un recurso federal, con el cual pudieron ‘desahogarse’ un poco y sacar adelante sus negocios.

Sin embargo, para otros las cosas no marcharon bien, como la abarrotera Luisa Domínguez, quien a principios de junio cerró las puertas de su negocio al no poder sostenerlo, “esto de la pandemia nos dio con todo, ya no pudimos invertir y con los pagos a proveedores las pocas ganancias se nos fueron a pique”.

En tanto, José Becerra, quien es propietario de una tienda de abarrotes desde hace más de 27 años en el sector Miguel Hidalgo, manifestó que por fortuna en las últimas fechas han tenido un aumento en sus ventas, “nos la vimos muy ‘negras’ al inicio del confinamiento, pero nunca cerramos al ser nuestra única fuente de ingreso. De septiembre para acá nos ha ido mejor y en diciembre ni se diga, pues la gente se siente con mayor poder adquisitivo”.

Por su parte, Isis Rodríguez, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) en Guaymas, mencionó que hasta el momento no se ha efectuado algún cierre de comerciantes, pues han cumplido con los reglamentos. “Se les ha visitado por queja de aforo y protocolos Covid, pero para no afectar en su economía se les da la atención de visita primero”.

Por su parte, Primo García, quien cuenta con una concesión de abarrotes, señaló que, constantemente, son inspeccionados por los dueños del establecimiento, por lo cual confía en que sus ventas se mantendrán, al cuidar de sus clientes, a quienes se les facilitan los medios necesarios para poder ingresar al negocio de manera segura. “Gracias a Dios nos ha ido bien, pero no hay que bajar la guardia con respecto a las medidas de Salubridad”.

Por otro lado, Mario Alberto Madueño Tirado, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil del Puerto, precisó que se están realizando recorridos por las diversas ‘tienditas’ en la entidad, con el propósito de resguardar la integridad de los comerciantes y clientes.

“Los protocolos sanitarios y las normas son iguales para todos en general, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, andamos en recorridos y de repente llegamos a una colonia u otra para inspeccionar o bien hacer las recomendaciones. En caso de detectar alguna anomalía se les invita a realizar el cambio. Posteriormente se les efectúa otra visita, y en caso de hacer caso omiso se les hace una amonestación o una sanción”.