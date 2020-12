Calambur, la expresión poética que transmuta al espacio digital

Ciudad Obregón, Sonora.- Eunice Núñez es una estudiante de la Licenciatura en Lingüística de la Universidad de Sonora. Es originaria de Hermosillo y se destaca por difundir por medio de Twitter la figura poética del calambur. Comenzó con su proyecto llamado ‘@calamburera’ a finales de 2019, mas se aplicó realmente a él a causa de la pandemia.

Según La Nación, la twiteratura son textos originales o clásicos que adoptan diversas formas: tweets, retweets, esto referido a producir literatura por medio de esta red social. El término cobró potencia en verano de 2018 cuando Twitter organizó el primer concurso llamado ‘#FeriadelHilo’ que se presentó en papel en la feria del Libro de Madrid.

De una idea a un tweet poético

La ‘Calamburera’, Eunice, tuvo su primer acercamiento a la literatura a través de su madre. Aunque afirma que siempre tuvo inquietud por el lenguaje, por lo que decidió dedicarse a ello: “terminé eligiendo Lingüística porque estaba más enfocada en mis intereses que eran comprender un poco más el lenguaje en los seres humanos”.

En sí, su acercamiento a las figuras retóricas se dio de manera autodidacta, pues según afirma: “en lingüística jamás me hablaron del calambur, vi algunas figuras literarias en alguna clase del plan de estudios pero nunca me hablaron del calambur. Me enteré de su existencia por mi propia cuenta. Se podría decir ya que leí el famoso calambur de Villaurrutia y dije: wow, qué maravilla yo quiero hacer esto también y empecé a hacer los míos y cuando menos pensé ya estaba muy clavada en esto”.

De palabras a imágenes

Tras ganar seguidores en su cuenta de calambures, coincidió con María Fernanda, una ilustradora que un día sorprendió a Eunice etiquetándola en una pintura basada twitteratura que seguidores de la cuenta enviaron. A partir de ahí se coordinaron para crear en Instagram su cuenta de calambures visuales llamada ‘@calamburarte’.

Difusión orgánica

Como afirma Núñez: “es más por amor mi dedicación. Nunca pensé clavarme tanto con esta figura retórica al grado de tener una cuenta o bot sobre ella. Me gustaría compartir en un futuro mi conocimiento con más personas, cosa que de alguna manera hago con el bot. La twitteratura se encuentra presente en Sonora y a partir de iniciativas como la de Eunice o Literaturalmente (una propuesta de difusión y edición independiente) puede transmitirse de manera más digerible el interés hacia las letras.